Первые результаты такого совместного производства будут уже к концу 2023 года.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, какие именно вооружения Украина, кроме гаубиц с Британией, в ближайшее время начнет производить в партнерстве с Соединенными штатами Америки. Об этом он заявил в комментарии NV.

"Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", - пояснил Камышин.

По его словам, первые результаты такого совместного производства будут уже к концу 2023 года.

Видео дня

"А другие сложные системные вещи - в ближайшие годы", - добавил министр.

Производство оружия в Украине - детали

С начала полномасштабной войны производство оружия в Украине значительно выросло. Кроме отечественных производителей, в Украину начали заходить иностранные компании. Например, в июле стало известно, что в Украине стартовал процесс строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.

Президент Владимир Зеленский во время пребывания в США объявил, что Киев договорился с Вашингтоном о совместном производстве необходимого оружия, в частности систем противовоздушной обороны.

24 сентября Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем С Украиной. Также он напомнил, о решении Канады относительно длительной оборонной поддержки объемом полмиллиарда долларов.

В проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в семь раз.

Вас также могут заинтересовать новости: