В Южной Корее действует запрет на продажу боеприпасов воюющим странам.

Европейский Союз может оказывать давление на Южную Корею, чтобы страна передала вооружение непосредственно Украине. Ожидается, что к предоставлению оружия будут призывать президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита, который состоится в этом месяце.

Как пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, Мишель и фон дер Ляйен будут просить Корею "быть более открытой" в вопросах передачи Украине боеприпасов и другого военного оборудования, которое запрашивалось для нужд нашей страны. Издание отмечает, что проблема боеприпасов стала весомее на фоне подготовки Украины к контрнаступлению.

"Европейские партнеры Украины ожидают, что Южная Корея предоставит военную помощь, ведь заводам стран-союзников понадобится несколько месяцев, чтобы нарастить производство, ситуация также осложняется отсутствием большого количества взрывчатых веществ на рынке", – говорится в материале.

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"Южная Корея может предоставить боеприпасы в кратчайшие сроки", – заявил глава корейского Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельского свободного университета Рамон Пачеко Пардо.

Однако страна не хочет создать "опасный прецедент", поскольку в Южной Корее действует запрет на продажу боеприпасов воюющим странам.

"Это создает прецедент: любая другая страна, которая находится в состоянии войны, потребует того же. Тогда Сеулу станет сложно сказать им "нет", – добавил он.

По его словам, корейское вооружение отвечает стандартам НАТО, а значит совместимо с большим количеством оружия, которое используют Вооруженные силы Украины. В то же время, неизвестно, будет ли прямая передача оборудования из Кореи в Украину быстрее, чем нынешние схемы поставок.

"Даже если Южная Корея скажет, что будет снабжать Украину напрямую, оборудование должно будет пройти через Польшу", – подчеркнул Рамон Пачеко Педро.

Отметим, что встреча Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем должна состояться 22 мая года в Сеуле во время саммита ЕС – Южная Корея.

Война в Украине: позиция Южной Кореи

С начала вторжения россии в Украину Южная Корея не поставляла Украине вооружение напрямую. При этом страна предоставляла гуманитарную и экономическую помощь. К примеру, в июне 2022 года стало известно, что Республика Корея выделит более миллиона долларов на поддержку украинских АЭС.

19 апреля 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые заговорил о возможности предоставления Украине оружия. По его словам, это может случиться, если наша страна подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

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