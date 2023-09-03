КНДР запустила несколько крылатых ракет, некоторые из них оснащены имитацией ядерных боеголовок.

Северная Корея во время проведения учений имитировала ракетно-ядерную атаку, чтобы предупредить Соединенные Штаты об "опасности ядерной войны". Как сообщает CNN со ссылкой на северокорейское государственное СМИ KCNA, страна запустила несколько крылатых ракет, некоторые из них оснащены имитацией ядерных боеголовок.

Отмечается, что учения проводились на рассвете в субботу и в них участвовали "две стратегические крылатые ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок". В КНДР сообщили, что учения имели целью "предупредить врагов о реальной опасности ядерной войны".

Инсценированная ядерная атака была ответом на совместные военные учения, проведенные Соединенными Штатами и Южной Кореей в начале недели, добавила KCNA.

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"Безрассудство и опасный характер истерии противостояния, к которой недавно прибегли США и бандиты "Республики Корея", являются беспрецедентными в истории", - заявили в КНДР.

"Задействованное ракетное подразделение ... успешно выполнило свою миссию ядерного удара, убедившись, что ракеты летели вдоль траектории полета "8", имитируя расстояние 1500 километров (примерно 1 милю) в течение 7,672–7,681 секунд соответственно, а боеголовки детонировали на высоте 150 метров над целевым островом", – сообщает KCNA.

В свою очередь военные Южной Кореи заявили, что они обнаружили несколько крылатых ракет, выпущенных Северной Кореей в Желтое море между материковым Китаем и Корейским полуостровом, около 4 часов утра в субботу по местному времени.

КНДР бряцает оружием

Ранее КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет на фоне старта ежегодных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян считает их репетицией войны.

13 июля Северная Корея заявила, что якобы уже второй раз запустила свою новейшую баллистическую ракету Hwasong-18. По данным Минобороны Японии, этот снаряд пролетел около тысячи километров, оставаясь в воздухе в течение 74 минут.

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