ATACMS поступят тогда, когда будет принято решение о финансовом пакете по оказанию военной помощи уже после решения проблемы со спикером Палаты представителей США.

Эксперт по международным вопросам Михаил Самусь объяснил, почему США так долго в не могут принять окончательное в отношении передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Причин много. Главная - политическая. Очевидно, в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые считают, что это может вызвать ответную реакцию России. Они подразумевают, для примера, передачу Ираном баллистических ракет России. Хотя, думаю, Иран все равно передаст России баллистические ракеты, как только это станет возможным по техническим, или, например, количественным способностям. Ведь не исключено, что сейчас Иран будет поставлять эти ракеты на Ближний Восток в войне против Израиля, а у России будет ограниченное количество", - сказал он в интервью УНИАН.

Самусь уверен, что решение о предоставлении ATACMS будет принято.

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"Возможно, сейчас вмешался финансовый аспект, поскольку из-за политической турбулентности в Соединенных Штатах еще нет решения на финансирование украинских Вооруженных сил на следующий год. И, возможно, есть решение сосредоточиться на тех аспектах, которые более актуальны. Например, передача большего количества Patriot и Nasams и ракет для противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить максимальную эффективность нашей системы ПРО и ПВО в течение зимнего периода. То есть, если это финансовый аспект, то имеет смысл больше сосредоточиться на противоракетной обороне. Потому что Россия, по всем признакам, действительно сосредотачивает средства для концентрированных ракетных ударов, которые будет проводить после наступления холодов в Украине. Ее цель - реализовывать свою геноцидную политику в отношении энергетики Украины, создания гуманитарной катастрофы", - отметил эксперт.

По его словам, ATACMS поступят тогда, когда будет принято решение о финансовом пакете по оказанию военной помощи уже после решения проблемы со спикером Палаты представителей США и запуска процесса бюджетирования на 2024-й год.

ATACMS для Украины - детали

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил отправку ракет дальнего радиуса действия ATACMS в Украине. Как говорится в статье The New Yorker, решение было принято американским лидером еще 19 сентября, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

Украина обязалась перед Германией и США не бить по территории России дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS, которые Украина хочет получить на вооружение с целью поражения вражеских целей на оккупированной украинской территории.

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