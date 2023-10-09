Он почти год сопротивлялся этому, пишет издание.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил отправку ракет дальнего радиуса действия ATACMS в Украину.

Как говорится в статье The New Yorker, решение было принято американским лидером еще в прошлом месяце, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Штаты. Напомним, что он состоялся 19 сентября.

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину, после почти годового сопротивления этой идее", - говорится в сообщении.

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Ракеты ATACMS для Украины: что известно

Напомним, украинские власти неоднократно призывали Вашингтон одобрить передачу этого вооружения для противостояния российским захватническим войскам.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что войска не будут использовать ATACAMS, как и немецкие Taurus, против объектов на территории Российский Федерации.

Перед поездкой Зеленского в Штаты ряд СМИ сообщали, что решение по ракетам может быть принято уже вскоре. Однако 21 сентября советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден решил пока не передавать ATACMS, но он не исключил поставок в будущем.

В начале октября Байдена спросили, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS. Он сказал журналистам, что во время встречи с Зеленским "проработал" все, о чем просила украинская сторона.

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