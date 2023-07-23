Американские снаряды, которые получили украинские военные, более дальнобойны, чем российские и советские аналоги.

Украинские военные уже начали применять предоставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы на поле боя. Пока рано говорить точно о результатах эффективности применения этих снарядов, однако они имеют некоторые отличия, по сравнению с теми, что применяют оккупанты.

Как рассказал "24 каналу" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, одно из ключевых преимуществ снарядов, которые используют ВСУ, заключается в высокоточности и эффективности. По его словам, они также имеют значительно меньшую вероятность отказа от детонации, по сравнению с российскими боеприпасами

"Также они более дальнобойны, чем российские и советские аналоги. Если мы говорим о наших боеприпасах для ствольной артиллерии с унитарной боевой частью, то мы все равно используем модификации, которые разрабатывали в Советском Союзе. Сейчас мы используем другие по качеству боеприпасы, даже кассетные", – добавил эксперт

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Не менее важное преимущество американских боеприпасов, появившихся у украинских войск, – огневое воздействие.

"То есть мы имеем более качественные средства поражения, которых становится для нашей артиллерии больше. И это безусловно повышает коэффициент полезного действия от работы нашей артиллерии", – резюмировал Коваленко.

Кассетные боеприпасы в Украине

Кассетные боеприпасы, также известные как кластерные снаряды, – оружие, запрещенное к использованию во многих странах мира. Из-за его опасного действия в 2008 году была создана соответствующая конвенция. Однако Украина, США и Россия ее не подписывали.

Россия с начала полномасштабного вторжения активно использует эти боеприпасы во время обстрелов украинских городов, однако союзники долго не решались даже обсуждать вопрос их предоставления Украине. В конце концов, 7 июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, частью которого стали и кассетные снаряды.

Уже 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что кластерные снаряды в Украине. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Пентагоне.

20 июля Белый дом официально подтвердил, что кассетные боеприпасы уже применяются украинскими военными на поле боя.

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