Эта тактика призвана истощить российскую систему противовоздушной обороны.

Украинский ударный беспилотник "Трембита" имеет простой и строгий вид: два метра длиной, с двигателем наверху и ракетным ускорителем сзади. Его конструкция напоминает уменьшенную версию немецкой бомбы V-1 времен Второй мировой войны, однако с современным GPS-наведением, пишет Forbes.

Несмотря на свою простоту, "Трембита" и другие украинские дроны играют ключевую роль в стратегии обороны и потенциальной победы Украины. В условиях, когда политика Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа может измениться с поддержки на нейтралитет или даже содействие России, Украина вынуждена полагаться на собственные силы и помощь европейских союзников.

Развитие отечественного производства вооружения, в частности дронов, позволяет Украине оставаться боеспособной даже без значительной поддержки США. Украинская компания Pars сделала ставку на доступность "Трембиты" - ее стоимость оценивается в несколько тысяч долларов за единицу, а технические решения максимально упрощены.

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"Мы используем простые технологии, такие как резка и сгибание алюминия, фактически повторяя конструкцию самолетов времен Второй мировой войны", - отметил генеральный директор Pars Аким Клеменов на технологической конференции в Киеве. "Это позволяет нам значительно снизить стоимость продукта".

"Ракета построена вокруг пульсирующего реактивного двигателя, который состоит из нержавеющей стали и не имеет движущихся частей", - добавил он. "Это дешево и просто. Да, у него есть некоторые недостатки - средний диапазон и точность, - "но его преимущества того стоят".

Запуск "Трембиты" осуществляется с рампы, и хотя она еще находится на стадии тестирований, главная цель - массовое производство за счет украинских и европейских средств. Некоторые дроны будут оснащаться боеголовками, другие - служить приманками для истощения российской ПВО.

"Мы хотим, чтобы они видели и стреляли по этим ракетам", - отметил один из разработчиков в комментарии Euromaidan Press. "Это выгодно Украине".

Украинские дроны на войне

Хотя "Трембита" не является самым дальнобойным беспилотником в распоряжении ВСУ, ее сочетание дальности, стоимости и разрушительного потенциала делает ее чрезвычайно эффективной. Все российские войска, склады, аэродромы и системы ПВО в радиусе 160 км от линии фронта могут оказаться под угрозой массированных ударов.

Принцип массового производства стал ключевым для украинской дроновой программы, и сейчас страна стремительно развивает технологии роевого управления с помощью искусственного интеллекта. Это позволяет небольшим командам операторов управлять большими группами дронов одновременно.

"У нас уже есть около 10 компаний, которые над этим работают", - подчеркнул министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на конференции в Киеве.

Беспилотники уже стали самым эффективным оружием Украины. "С 2024 года подавляющее большинство потерь на передовой наносится беспилотниками, которые производятся внутри страны с использованием местных или импортируемых компонентов, часто из таких стран, как Китай", - пояснил Татаригами, основатель Ukrainian Frontelligence Insight.

С каждым днем они становятся еще важнее, ведь Украина продолжает борьбу все более самостоятельно, но со все более высокой эффективностью.

Украинская крылатая ракета "Трембита" - что известно

Ранее журналисты The Economist сообщили, что Украина уже полтора года работает над созданием собственной ракеты "Трембита". По данным журналистов, она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км. При этом разрабатывается также большая и более мощная модель, которая "сможет долететь до Москвы".

Украина планирует запустить эту ракету в серийное производство после полевых испытаний. По данным СМИ, стоимость этой ракеты с приманкой - 3 000 долл. А 15 000 долл. стоит комплект с 20-30-килограммовой боеголовкой.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что Украина может производить до 100 единиц более простой версии "Трембиты" в неделю. Эксперт добавил, что главное преимущество этой ракеты - это ее дешевизна. И именно поэтому было принято решение брать ее на вооружение.

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