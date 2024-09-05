Канада присоединилась к заказу США на производство 10 комплексов NASAMS еще в прошлом году.

Канада планирует поставить в Украину систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Ее должны передать в начале 2025 года.

Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр. В интервью CBC News он отметил, что Канада присоединилась к заказу США на производство 10 комплексов NASAMS еще в прошлом году.

Производителем является компания Raytheon. Она обещает поставить системы NASAMS до конца 2024 года.

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"Наши системы будут включены в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину", – подчеркнул Билл Блэр.

Оружие для Украины: другие новости

Румыния подарила Украине систему Patriot. Соответствующее решение принял румынский парламент, после чего появился соответствующий указ на сайте президента соседней страны.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин заказал еще 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о 8 системах средней дальности (SLM) и еще 9 – малой (SLS).

Кроме того, Украина может получить от США крылатые ракеты JASSM. В Вашингтоне рассматривают передачу Украине крылатых ракет, боевое применение которых происходило лишь дважды с 2014 года. Они совместимы с истребителями F-16, которые уже некоторое время используются на территории нашей страны.

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