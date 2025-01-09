Кудряшов считает, что уже весной, будет определенный прорыв в использовании дроновых технологий не только в его военном подразделении, но и в целом в ВСУ.

С помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) украинские военные реализуют боевые задачи на фронте, в частности на Харьковщине.

По словам заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины Родиона Кудряшова, кроме гуманитарного направления – доставки боеприпасов, которые нужны на передний край, эвакуации военнослужащих из самых ожесточенных уголков фронта – дроны применяют в боевых операциях. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

"Пришли к тому, что наземные роботизированные комплексы используются как средства, которые реализуют боевые задачи. Например, создают засады и детонируют в определенных местах по соответствующему сигналу. Используют как пушки, пулеметы, которые бьют по противнику", – сказал Кудряшов.

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По его словам, такие методы уже реализуются в 3 ОШБр. Он считает, что в кратковременный срок, уже весной, будет определенный прорыв в использовании дроновых технологий не только в его военном подразделении, но и в целом в ВСУ.

"Потому что технологии не стоят на месте, разрабатываются определенные ИИ донаведения, самонаведения, стабилизации пушки, то есть пулеметов..., связь – радиоэлектронная борьба...", – пояснил Кудряшов.

Военный надеется, что вскоре с помощью новых технологий, касающихся РЭБ, будут создавать условные "зонтики" для более безопасного пребывания воинов на передовой, а соответствующие средства смогут достигать отдаленных "точек" пребывания противника и наносить по врагу удары.

"Думаю, весенняя кампания это покажет", – подчеркнул офицер.

Использование роботизированных комплексов на фронте

Ранее издание NV со ссылкой на источник в Генштабе сообщало, что Украина смогла уменьшить потери среди военных своих Вооруженных сил на 30% благодаря использованию роботизированных комплексов в подразделениях. По словам собеседника, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ провел соответствующее моделирование, однако это подтвердилось также и на линии боевого соприкосновения.

Как пояснили в Генштабе, небольшие роботизированные логистические платформы почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 км. Это позволяет обеспечивать украинских военных едой, боеприпасами, патронами, а также проводить эвакуацию раненых.

Поскольку этот процесс проходит в дистанционно-управляемом режиме, оккупанты не могут нанести дополнительные потери Силам обороны.

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