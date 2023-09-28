Это ключевое средство раннего предупреждения для Альянса, способное идентифицировать вражеские самолеты и ракеты за сотни километров.

НАТО планирует временно расположить на территории Литвы электронные системы воздушной разведки AWACS, которые состоят из комплекса самолетов, способных обнаруживать вражеские самолеты и ракеты за сотни километров.

Таким образом Альянс сможет внимательнее наблюдать за действиями России и предотвращать ее попытки нарушить безопасность в Балтийском регионе. Два таких самолета планируют расположить на литовском аэродроме Шяуляи. Первый из них должен прибыть в Литву сегодня, отмечается на сайте НАТО.

По словам исполняющего обязанности представителя НАТО Дилана Уайта, война РФ против Украины заставила Альянс прибегнуть к таким шагам.

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"Захватническая война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал он.

Представитель НАТО отметил, что самолеты AWACS являются ключевыми средствами предупреждения Альянса, способными фиксировать угрозы за сотни километров от границы. Также он поблагодарил Литву за то, что она согласилась разместить у себя этот комплекс.

Система AWACS имеет грибовидную радиолокационную структуру, способную охватывать радиус в более 400 километров для того, чтобы идентифицировать другие воздушные цели. AWACS базируется на самолетах Boing-707.

В НАТО говорят, что первые разведывательные патрулирования AWACS начнутся в ближайшие дни. Они продлятся несколько недель. Указанные самолеты входят в состав флота НАТО, который состоит из 14 самолетов наблюдения и базируется в Гайленкирхене, Германия.

Для обслуживания самолетов в Литву направят около 150 военнослужащих НАТО.

В России раздаются угрозы в сторону стран Балтии

На днях российских пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире отметился очередной угрозой в сторону стран Балтийского региона. Он вместе с президентом Ассоциации прибалтийских исследований Николаем Межевичем обозвал Эстонию "провинцией".

В этом контексте россияне заявили, что США не будет дела, если Россия сделает "что-то" Таллину. Соловьев и Межевич указали, что Вашингтон не способен ударить ракетами по РФ в ответ на ее действия в отношении стран НАТО.

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