Сейчас проблема лежит в чисто технической плоскости, ведь разрешение на удары уже предоставлено.

Полученные Украиной истребители F-16 не могут быть задействованы для ударов по территории России, поскольку для этого нужны американские ракеты AGM-158 JASSM. А их Украине еще не давали, заявил в эфире КИЕВ24 сказал эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что в Украину должно поступить до 79 истребителей F-16, включая те, которые будут донорами запасных частей для тех самолетов, которые будут выполнять боевые задачи. По его словам, передача будет происходить до 2028 года и последней отдаст свои F-16 Бельгия, потому что она позже всех переходит на F-35.

Катков сказал, что для нанесения ударов самолетами F-16 по территории РФ нужно не столько разрешение партнеров, а чтобы США передали Украине совершенно новую дальнобойную крылатую ракету типа JASSM AGM-158.

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Эксперт отметил, что без этих ракет наносить удары по территории РФ с F-16 нечем. По его словам, это ракета дальностью до 370 км по версии А, а в версии ER - до 900 км. При этом отметил, что если США до 20 января 2025 года не примут решение о передаче этих ракет, то, к сожалению, дальше все будет зависеть от Трампа и какой результат будет, "еще, видимо, не знает и сам Трамп".

Что известно о перспективе передачи AGM-158 JASSM

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Defense Express раскритиковали озвученные в СМИ мнения чиновников США о том, что ВСУ не смогут эффективно использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM из-за отсутствия преимущества в воздухе. По словам экспертов, это лишь формальный повод не поставлять Украине дальнобойное вооружение.

Также отмечается, что для достижения хотя бы паритета с российской авиацией необходимы десятки, если не сотни современных самолетов с новейшими средствами РЭБ и дальнобойными ракетами.

Кроме того, как акцентировали в Defense Express, у ВСУ уже есть успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и даже не с полученных F-16, а с советских бомбардировщиков Су-24М. Сказано, что такой опыт должен быть серьезным аргументом в пользу того, почему Украина должна как можно быстрее получить к своим F-16 дальнобойные крылатые ракеты JASSM, включая разрешение бить ими по объектам, расположенным непосредственно на территории РФ.

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