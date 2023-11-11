Список явно неполный и содержит "загадочные" пункты.

Министерство обороны Чехии на запрос общественных активистов впервые обнародовало перечень военной помощи, переданной Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Согласно обнародованному документу, в частности было поставлено:

4 "единицы авиационной техники" (полученные Чехией в 2005-2006 годах);

62 танка (полученные Чехией в 1968, 1977, 1985-1989 и 1993 годах);

131 боевая машина пехоты (1973-1989, 1993 и 1999 годы);

13 САУ и 12 РСЗО неназванного типа (1980-1986 гг. и 1977-1985 гг. соответственно);

16 средств ПВО (1973 – 1993 годы).

Издание Defense Express отмечает, что в этом списке есть несколько "таинственных" пунктов, которые вызывают вопросы. В частности, не совсем понятно, что это за танки 1968 года, если Т-72 начали серийно выпускать только в 1974 году.

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Также непонятно, что это за "авиатехника" 2005-2006 годов. СМИ предполагают, что речь идет об одной из модификаций Ми-24, о поставке которых сообщалось летом прошлого года.

При этом журналисты отмечают, что приведенный список меньше того, что было фактически передано Чехией за последние полтора года.

В Defense Express предполагают, что этот перечень включает лишь то, что передали по линии Минобороны Чехии в пределах межправительственных контактов с Украиной. Например, по подсчетам проекта Oryx, только танков Т-72 Чехия должна была передать около 100 единиц и до 30 РСЗО различных типов.

Западная помощь Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ЕС не сможет выполнить обещание по поставкам миллиона боеприпасов Украине. Блок обязался поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение года. Министры обороны Евросоюза обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Также мы рассказывали, что концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч боеприпасов до минометов калибра 120 миллиметров. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

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