В прошлом Милоша Земана часто критиковали за неразумные симпатии к Кремлю.

Бывший президент Чехии Милош Земан считает свое благосклонное отношение к Владимиру Путину самой большой ошибкой в собственной политической карьере. Такое признание он сделал в эфире чешского телеканала Nova.

Так, ведущий спросил экс-президента, какой была его самая большая неудача во время президентства.

"Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я полностью ошибался в отношении Владимира Путина, потому что только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", – ответил он.

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Земан подчеркнул, вторжение нанесло ущерб не только Украине, но и самой России.

Политическая позиция Милоша Земана

Как писал УНИАН, Земан занимал пост президента Чехии до весны 2023 года. До полномасштабного вторжения РФ в Украину он довольно благосклонно относился к России. В частности он призвал Украину и мировое сообщество смириться с российской оккупацией Крыма.

Также он высказывался за отмену западных санкций, которые были введены против России из-за оккупации Крыма и гибридного вторжения на Донбасс.

Но в последние годы отношения России и Чехии начали ухудшаться, что повлияло также и на взгляды Земана. А когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Земан окончательно изменил публичную риторику и выступил в поддержку украинцев. В частности он дал президентское разрешение на участие чешских добровольцев в войне на стороне ВСУ и одобрил поставки оружия Киеву.

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