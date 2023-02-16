Нидерланды готовы профинансировать сотни таких систем.

В Чехии будут производить для Украины мобильные системы ПВО. Они понадобятся для борьбы с дронами-камикадзе.

Директор чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алесь Витечка сообщил, деньги на это дадут Нидерланды. Как пишет портал, Однако.cz, речь идет о сотнях модифицированных внедорожников Toyota со спаренными скорострельными пулеметами. Боеприпасы для них будут закупаться также у компаний Чехии.

По словам Витечка, проект мобильных систем ПВО является ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Он объяснил, что хотя западные страны поставляют Украине высокотехнологичные зенитные системы, их использование против дешевых беспилотников типа Shahed стоит слишком дорого. Эту проблему должны решить мобильные пулеметные зенитные системы.

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Иранские дроны в войне в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Иран тайно ввез в Россию ударные беспилотники повышенной дальности действия. Отдельно, Россия закупила 18 ударных беспилотников нового типа - 6 Mohajer-6, а также 12 Shahed 191 и 129.

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые РФ регулярно применяет против Украины, новые модели - именно ударные БПЛА, а не барражирующие боеприпасы. Они способны запускать ракеты "воздух-земля" и сбрасывать бомбы.

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