С мультиваркой и туалетом: танкисты показали, как устроен танк Challenger 2 (видео)

В Challenger 2 экипаж даже может сделать себе кофе или разогреть еду.

Британский тяжелый танк Challenger 2 находится на вооружении Сил обороны Украины. По словам защитников, эта техника имеет много продуманных деталей и достаточно комфортная для экипажа.

Об этом рассказали на YouTube-канале "Армія TV".

Командир экипажа танка по имени Виталий поделился в разговоре с лейтенантом Сергеем Липко, что впервые познакомился с Challenger 2 два года назад. Он отметил, что вес танка составляет 64 тонны, но с дополнительной броней он увеличивается до 78 тонн.

"Танк рассчитан на четыре члена экипажа: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий", - сказал Виталий.

В ролике можно увидеть, что внутри танка не так и много места, но компоновка Challenger 2 рассчитана на то, чтобы у каждого члена экипажа был доступ к всему необходимому оборудованию.

Военный также показал, что на месте для заряжающего есть электрочайник и мультиварка.

"Во время работы наша мама (заряжающий) может приготовить нам кофе или разогреть еду", - объяснил он.

Помимо этого в танке есть даже туалет. Виталий рассказал, что он находится под сиденьем заряжающего танка.

Кроме того, военный упомянул одну из боевых особенностей Challenger 2 - нарезную пушку калибром 120 мм. Из-за этого боеприпасы от других танков не подходят для него.

Виталий также заявил, что британским военным удалось совершить рекордные 10 выстрелов в минуту на этом танке. По его словам, максимальная скорость Challenger 2 составляет около 50 км/ч, но в боевых условиях трудно разогнаться свыше 45 км/ч.

"Это однокомнатная квартира, в которой есть все. Эта машина сделана для людей, а не на количество", - резюмировал военный.

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