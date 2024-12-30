Американские Abrams были созданы для борьбы против советских "Т-эшек". Теперь стало понятно, оправдали ли они надежды.

Российско-украинская война стала одним из немногих конфликтов, где американские Abrams сошлись в прямом противостоянии с советскими танками. Более того, только ВСУ имели возможность на собственном опыте сравнить реальные боевые характеристики этих машин, пишет Business Insider.

Советские и американские танки хоть и создавались для противостояния друг другу, но делали их, исходя из совершенно разных концепций. Советские танки серии Т, в том числе и самый массовый из них Т-72, меньше и легче "Абрамса", они имеют более слабую броню. Вместе с тем более компактные размеры делают их несколько более сложной мишенью. Советские танки также имеют автомат заряжания пушки, который имеет неоднозначную репутацию.

Когда-то "Абрамсы" уже воевали против простых экспортных версий Т-72 в Ираке. В Украине же наоборот простые экспортные версии "Абрамсов" воюют против максимально оснащенных российских танков. И все же украинские танкисты высоко оценили свои "Абрамсы".

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"Он лучше, чем Т-72, Т-62 и даже российский Т-90", - сказал изданию командир украинского танка.

Как и другие танки и бронетехника в Украине, "Абрамс" сталкивается с вызовами постоянной угрозы беспилотников, мин и противотанковых ракет, что заставляет его выполнять нетипичную роль, но танк все еще ценен. Вместе с боевыми машинами пехоты "Брэдли" они усилили боеспособность украинской 47-й механизированной бригады.

"Это несравненно лучшая система. А1 может быть старым в том смысле, что он был в нашем ассортименте достаточно долго, но он намного лучше всего, что есть у россиян", - сказал военный эксперт Роберт Гринуэй, который во время службы в армии имел дело с "Абрамсами".

Танки советского образца - это меньшие цели, которые труднее поразить и легче спрятать. Этот меньший размер означает меньший спрос на материалы, что позволяет России производить их больше. У США был другой подход.

"Мы никогда не собирались производить столько танков, сколько русские. Мы просто собирались изготовить такую [машину], которая могла бы уничтожить несколько российских танков и выдержать этот процесс", - пояснил Гринуэй.

Советский Союз хотел получить больше за меньшие деньги с большей мобильностью, тогда как США, думая о необходимости противостоять натиску советской бронетехники, больше сосредотачивались на огневой мощи и живучести.

Конструкция советских танков - меньших, легких и более низких к земле - делает их несколько более тяжелой целью в определенных условиях и более мобильными, но танкам не хватает толстой брони, которая защищает экипажи Abrams. Показательный момент: боеприпасы Abrams хранятся за башней и отделены от экипажа защитной дверью, чтобы повысить живучесть экипажа. Танки советского образца хранят боеприпасы прямо в башне, что приводит к катастрофическим последствиям, если боеприпасы загораются от попадания в машину.

Одним из преимуществ "Абрамса" являются его снаряды из обедненного урана, которые имеют повышенную пробивную способность и с более высокой вероятностью приводят к пожару во вражеском танке после пробития его брони. У россиян тоже есть такие снаряды, но используются нечасто.

Мощный газотурбинный двигатель может разгонять 60-тонный A1 до 72 километров в час, придавая танку достаточную маневренность. Однако "Абрамс" является сложным в обслуживании.

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