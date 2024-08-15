На данный момент эта информация не подтверждена.

Украинские войска, возможно, использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территорию РФ, пишет Sky News.

По словам журналистов, если такая информация подтвердится, то это будет первый случай, когда британские танки, которыми управляют украинские воины, были использованы в бою на российской территории.

В то же время министерство обороны в Лондоне отказалось комментировать оперативные детали, однако сообщило для Sky News, что в политике не произошло никаких изменений.

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В свою очередь в ВСУ также не предоставили комментариев. Согласно политике правительства, Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории РФ.

По словам источника издания, это касается танков Challenger 2, которые были использованы во время наступления ВСУ, начавшегося 6 августа.

"Подробности о том, как и когда украинские войска разместили танки Challenger 2 в Курской области России, были не сразу понятны. Так же как и количество танков, которые могли быть привлечены. Но мощная 82-я десантно-штурмовая бригада - это подразделение Вооруженных сил Украины, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено, что подразделения этой бригады участвовали в Курской наступательной операции", - отметили в Sky News.

В то же время газета The Times написала, что сэр Бен Уоллес, бывший министр обороны заявил, что во время своего пребывания в должности дал разрешение Украине поражать цели на территории РФ, используя "любое оружие, которое было ей предоставлено", за исключением крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Также он предложил, чтобы такие же правила применялись к украинской операции в Курске.

По его словам, если атака была направлена на уничтожение логистики и инфраструктуры, которые поддерживают российское вторжение в Украину, то для Украины является "абсолютно законным" использовать британское оружие.

"В политике правительства Великобритании не произошло никаких изменений, в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных нападений России, что не исключает проведения операций внутри России. Мы четко заявляем во время процесса передачи оборудования, что оно должно использоваться в соответствии с международным правом", - подчеркнул пресс-секретарь Министерства обороны.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных. Отмечается, что это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Также ранее издание Forbes рассказало, что в Курской области в бой вступили еще две украинские бригады.

"С учетом подкрепления воздушными десантами украинский корпус вторжения теперь содержит частично или полностью шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В общем, возможно, около 15 000 военнослужащих", - говорится в статье.

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