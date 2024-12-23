Одним из преимуществ новой технологии является фантастически низкая стоимость выстрела.

После тестов боевого лазера британская армия впервые успешно испытала радиоволновое оружие, предназначенное для уничтожения беспилотников. Как сообщает Министерство обороны страны, это "революционное" оружие может уничтожить целый рой дронов, потратив на выстрелы "цену пачки фарша".

Система Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) может обнаруживать, отслеживать и поражать ряд угроз на земле, в воздухе и на море, говорят британцы. RFDEW способна почти мгновенно уничтожать цели на расстоянии до 1 км с ориентировочной стоимостью выстрела в 10 пенсов (5,2 гривны). Это фантастическая экономия, если сравнивать с традиционными системами ПВО.

RFDEW принципиально отличается от лазерного энергетического оружия, поскольку для уничтожения целей использует высокочастотные радиоволны, а не лазерный луч. В результате воздействия RFDEW из строя выходят важные электронные компоненты внутри дронов, в результате чего они теряют управление.

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Отмечается, что установка может быть установлена на армейский грузовик, а управлять устройством может всего один человек.

Другие новые разработки в области вооружений

Как писал УНИАН, в России заявили о создании "комплексной зональной радиолокационной системы защиты от атаки БПЛА", которую можно масштабировать на целый город. Россияне утверждают, что уже протестировали систему на поле боя в Украине, и якобы комплекс смог "нейтрализовать" более 10 дронов сразу.

Также мы рассказывали, что к использованию в ВСУ допустили дистанционно управляемый боевой модуль Wolly. Фактически речь идет о пулемете, способном работать на значительном расстоянии от самого пулеметчика.

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