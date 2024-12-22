Отмечается, что Россия могла скопировать украинское решение в сфере противовоздушной обороны.

В России заявили о создании "комплексной зональной радиолокационной системы защиты от атаки БПЛА" с возможностью масштабирования ее на целый город, пишет Defense Express.

Отмечается, что созданием системы занимался челябинский радиозавод "Полет", который входит в состав холдинга "АИС" госкорпорации "Ростех".

Базовой единицей указанной системы является комплекс "Сфера". Россияне утверждают, что уже протестировали систему на поле боя в Украине. Якобы комплекс "Сфера" смог "нейтрализовать" более 10 дронов сразу. Также сообщалось, что ранее в этом году прошла испытания одна из модификаций комплекса - "Сфера-МБ".

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"По сути, под этой системой речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы против дронов, а, учитывая акцент на защите городов, - РФ могла скопировать украинское решение", - отметили в Defense Express.

Напомним, ранее в России заявили о необходимости создания мобильных групп ПВО, которые должны отражать атаки БПЛА.

Сообщалось, что такие группы уже создаются в составе общевойсковых армий, а также в войсках противовоздушной обороны и воздушных силах. Они будут вооружены зенитками ЗУ-23-2 на грузовиках и крупнокалиберными пулеметами на пикапах.

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