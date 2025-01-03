Hammer стал первым западным высокоточным оружием, интегрированным для использования на Су-25.

Украина опубликовала видео, на котором показано применение штурмовиками Су-25 высокоточных бомб Hammer (французский Armement Air-Sol Modulaire, AASM). Это оружие, оснащенное ракетным форсувальником, предоставляет Воздушным силам Украины возможность наносить точные удары по российским целям, в том числе удаленным от линии фронта, пишет The War Zone.

На видео зафиксировано, как самолеты 299-й бригады тактической авиации используют Hammer для атак днем, выполняя пуски парами. Все самолеты оборудованы сине-желтыми опознавательными знаками для предотвращения дружественного огня. Пуски выполняются одновременно с применением инфракрасных средств противодействия, помогающих избежать ракет теплового наведения.

Особенности бомб Hammer

Hammer стал первым западным высокоточным оружием, интегрированным для использования на Су-25. Базовая версия имеет радиус действия до 70 км благодаря ракетному форсувальнику и выдвижному комплекту крыла. Оружие также снабжено GPS-наведением и может работать в автономном режиме или с многорежимным наведением (инфракрасное или лазерное).

Франция поставляет Украине до 50 таких бомб ежемесячно, причем их использование уже охватило не только Су-25, но и истребители МиГ-29 и Су-27. Применение Hammer позволяет наносить удары с большей высоты и дальности, снижая риск для пилотов.

Особенность конструкции бомбы - носовая секция наведения и комплект для увеличения дальности. Это обеспечивает точность ударов даже в сложных условиях. Бомбы, показанные на видео, имеют термозащитное покрытие для безопасности в случае пожара.

Су-25 и угроза на поле боя

Украинские Су-25, несмотря на значительные потери, продолжают играть важную роль в боевых действиях. Благодаря интеграции западного вооружения, например Hammer и Zuni, эти самолеты остаются эффективными даже в сложных условиях.

Как заключает издание, появление Hammer в распоряжении украинских ВВС подчеркивает новый уровень использования западного оружия в условиях современной войны. Учитывая ввод в эксплуатацию F-16, это оружие может найти применение и на новых платформах, а не только на базе уцелевших Су-25.

Бомбы AASM Hammer - что о них известно

AASM Hammer - это комплект, который устанавливается на 250-кг и 1000-кг бомбы. Он состоит из носовой части с системами наведения (инерциальная, спутниковая, а также опционально тепловизионная или лазерная) и рулевыми поверхностями. А также хвостовой с ракетным двигателем.

В январе Франция пообещала предоставить Украине 600 единиц бомб - по 50 единиц в месяц. Компания-производитель Safran в начале июня сообщила, что будет производить по 90 единиц. Как отметил глава компании Оливье Андриес продолжаются переговоры по увеличению заказа на AASM Hammer.

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