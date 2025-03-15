Две украинские компании сделают дроны для США: в Defense Express выяснили детали проекта

Американцы хотят получить ударные дроны наземного пуска с дальностью от 50 до 300 км.

В 2024 году США объявили о проекте ARTEMIS, в рамках которого американские военные получат недорогие ударные дроны, способные поражать цели на сотни километров. По результатам проведенного тендера было выдано четыре контракта на производство прототипов беспилотников, два из которых достались украинским компаниям, пишет Defense Express.

Отмечается, что отдел оборонных инноваций США 14 марта объявил о результатах тендера по производству прототипов дронов в рамках проекта ARTEMIS. Победителями стали американские компании Aerovironment и Dragoon, а также две украинские компании, чьи названия не раскрывают из соображений безопасности.

В издании выяснили, что украинские компании будут работать вместе с американскими разработчиками программного обеспечения Swan и Auterion. В отделе оборонных инноваций США подчеркнули, что теперь производителей ожидает агрессивный график тестирования и интеграции, после чего им нужно будет продемонстрировать свои успехи до конца мая 2025 года.

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Американцы по результатам проекта ARTEMIS хотят получить ударные дроны наземного пуска с дальностью от 50 до 300 км, возможностью осуществлять полет на малых высотах, иметь различную полезную нагрузку, работать в том числе в условиях отсутствия сигнала GPS, подчеркнули в издании. Руководитель направления Трент Эменекер рассказал журналистам Defense News, что несмотря на определенную границу в дальности от 50 до 300 км, в конце концов отдел оборонных инноваций США выбрал два образца с дальностью около 100 км, и еще два - более 1000 км. Всего на реализацию программы выделили около 35 млн долларов.

По предварительным планам, стоимость меньших дронов должна составлять ориентировочно менее 20 тысяч долларов за единицу, а крупных - до 70 тысяч долларов. Тем не менее все зависит от полезной нагрузки, а также от общего количества заказанных дронов, добавили в издании.

Эменекера поделился с журналистами, что пока неизвестно, сколько всего беспилотников планируют закупить в рамках проекта. Тем не менее он отметил, что одна из украинских компаний, которую выбрали для создания прототипа, может выпускать около 200 дронов в месяц.

Украинские дроны - другие новости

Ранее в Defense Express сообщили, что во время атаки на Москву на видео попал украинский аналог "Шахеда". Это мог быть дрон-камикадзе UAS SETH.

Кроме того, в Forbes писали, что украинские ударные беспилотники "Трембиты" стаей атакуют Россию. Эта тактика призвана истощить российскую систему противовоздушной обороны.

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