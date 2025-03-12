Ранее сообщалось, что украинские специалисты создали дрон-камикадзе UAS SETH.

На одном из видео, которые сняли во время недавней массированной атаки по территории РФ, зафиксировали момент сбития украинского дрона, очень похожего на "Шахед". Об этом сообщает Defense Express.

Стоит сказать, что недавно украинские специалисты представили другой дрон-камикадзе - UAS SETH. Последний хотя и похож внешне на "Шахед", но по схеме применения больше похож на "Ланцет".

В то же время, дрон, который использовали для атаки объектов в районе Москвы, похож на "Шахед" не только по форме, но и по принципу применения.

По мнению специалистов, дрон имеет довольно большие размеры, а его боевая часть может составлять несколько десятков килограммов. Дальность применения БпЛА - не менее 600 км.

Украинский аналог "Шахеда" имеет определенные отличия от своего российского "визави". Как можно видеть на видео, он получил переднее горизонтальное оперение, которое отсутствует на российском аппарате. Возможно, что такое решение призвано увеличить маневренность БпЛА.

В нижней части корпуса можно видеть деталь, которая может быть антенной или крюком, который нужен для того, чтобы запускать БпЛА.

Массированная атака по территории РФ

Напомним, ночью с 10 на 11 марта Силы обороны совершили одну из самых массированных ночных атак по территории РФ (в частности, по Москве) дальнобойными дронами-камикадзе.

По данным российского Минобороны было сбито более 330 беспилотников. Обломки некоторых из них повредили многоэтажки.

Специалисты отмечают, что столица РФ не подвергалась серьезным ударам уже довольно длительное время. По словам корреспондента Sky News Айвора Беннетта, атака вызвала у москвичей "смесь шока и удивления".

Вас также могут заинтересовать новости: