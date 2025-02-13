Эти беспилотники способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.

Германия поставит Украине 6 тыс. новейших дронов-камикадзе под названием HX-2.

Как указало издание Bild, их производителем является немецкая компания Helsing, которая специализируется на военных технологиях. Производитель рассказал, что эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом и способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.

Дрон-камикадзе HX-2, вес которого составляет 12 кг, может лететь на 100 км с максимальной скоростью 220 км/ч. Он может не только противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, но и самостоятельно находить цель даже в сложных погодных условиях. Этот беспилотник даже может самостоятельно выполнять финальный этап атаки без оператора.

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"Поставка оценивается в несколько сотен миллионов евро, которые должны быть выделены из 3-миллиардного пакета помощи Украине", - написало издание. И, хотя, канцлер Олаф Шольц пока его блокирует, в Helsing уверены, что новая немецкая коалиция утвердит договоренность.

Для выполнения контракта Helsing уже открыла завод. Точное место его нахождения держат в секрете. Мощность производтва составит 1000 дронов в месяц. Таким образом, Helsing планирует полностью выполнить контракт в этом году.

"Современные технологии могут компенсировать численное превосходство противника. В НАТО должны сделать из этого правильные выводы", - высказал уверенность гендиректор компании Гундберт Шерф.

Что известно об HX-2

Разработку этих дронов немецкие специалисты завершили и пустили в серийное производство в конце 2024 года.

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