На левобережье Херсонской области вражеское командование запрещает оккупантам использовать бронетехнику, понимая, что теряет ее безвозвратно фактически при каждом штурме.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что на юге враг осторожно применяет тактическую авиацию и пытается изменить тактику своего боевого поведения. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как прошли предыдущие сутки и неделя.

Гуменюк отметила, что неделя была непростой, впрочем общее напряжение было несколько ниже, чем в предыдущие недели.

"В нашей зоне ответственности, очевидно, было снижение активности тактической авиации. Связано это было, преимущественно, с погодными условиями. Кроме того, враг делает выводы из тех поражений, которые имел в конце прошлого года, и уже достаточно феерично – в начале этого", - отметила она.

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Так, добавила пресс-секретарь, выискивая новые пусковые рубежи, враг осторожно применяет тактическую авиацию. "Все реже ее пытается использовать в нашей зоне ответственности. Но все же в абсолюте не отказывается", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она рассказала, что на прошлой неделе враг, используя погодные условия, имел интенсивные дни, когда применял, в частности различные модификации беспилотников со сбросом более 40 единиц разрывных боеприпасов.

"То есть изыскивают способы альтернативы в случае невозможности использования артиллерии, к примеру. И, чувствуя выбитие с позиций с нашей стороны, - то, что нам удавалось уничтожать и вражеские реактивные средства залпового огня, и средства их защиты, противовоздушной обороны, они, очевидно, пытаются перестроить тактику своего боевого поведения", - отметила пресс-секретарь.

Гуменюк также рассказала, что сильно колебалась интенсивность вражеских штурмов. "Пытаясь выбивать нас с позиций, на которых мы закрепились на левом берегу, враг применял интенсивность штурмов от 10+ до 1-2 штурмов в течение суток", - сказала она и добавила, что это было связано с ротацией личного состава и со сложностями погоды.

Что касается прошлых суток, то она была достаточно напряженной, поскольку враг не прекращает Дроновых атак. "Ночью тоже интенсивно пытался испытывать наши системы противовоздушной обороны. Потому что иной цели увидеть в применении только восьмерых "Шахедов" на фоне того, как раньше были более массированные атаки, трудно предположить", - пояснила пресс-секретарь.

Так, отметила она, враг в течение трех часов сложными маневрами пытался истощить украинские системы ПВО. "Истощили мы их, уничтожив все беспилотники. В частности, в нашей зоне ответственности отработано по пятерым: два – Николаевская область, два – Херсонская, один – Кировоградская. Попаданий не допущено", - сказала Гуменюк.

Кроме того, на вопрос о ситуации на Левобережье Херсонской области, пресс-секретарь рассказала, что вражеское командование запрещает оккупантам использовать бронетехнику, понимая, что теряет ее безвозвратно фактически при каждом штурме.

"И использует тактику пеших штурмов. То есть чисто пехотные группы, 10-15 человек, направляются в направлении наших позиций, а затем с потерями до 70% возвращаются обратно. При этом, наши воины мужественно держат оборону и продолжают работать над расширением плацдарма, а враг, каждый раз понеся потери, возвращается на исходные позиции. То есть шесть штурмов за сутки-шесть неудачных попыток", - подчеркнула пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман выразил мнение, что когда плацдарм на левобережье Днепра будет создан, и туда переправят дополнительные силы, украинская армия будет двигаться на северо-запад Крыма.

По его словам, наша цель - это Армянск и Скадовск, а "дальше посмотрим". Эксперт считает, что для того, чтобы препятствовать украинским войскам, россияне могут ослабить участок фронта на Запорожском и Токмакском направлениях и перебросить свои силы на Херсонщину.

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