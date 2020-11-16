Боевая роботизированная машина Qinetiq - легкая (RCV-L) / фото Breaking Defense
Армия США получила первых роботов-разведчиков для проведения испытаний на работу с людьми.
Об этом сообщает Breaking Defense.
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Как сообщается, робот RCV-L может стрелять ракетами, запускать мини-дроны и обнаруживать цели для артиллерии. Он сочетает в себе беспилотный автомобиль с армейским вооружением и программным автономным обеспечением.
Эти роботы пройдут испытания на взаимодействие с людьми во время боевых операций.
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