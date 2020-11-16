Робот RCV-L может стрелять ракетами, запускать мини-дроны и обнаруживать цели для артиллерии.

Армия США получила первых роботов-разведчиков для проведения испытаний на работу с людьми.

Об этом сообщает Breaking Defense.

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Как сообщается, робот RCV-L может стрелять ракетами, запускать мини-дроны и обнаруживать цели для артиллерии. Он сочетает в себе беспилотный автомобиль с армейским вооружением и программным автономным обеспечением.

Эти роботы пройдут испытания на взаимодействие с людьми во время боевых операций.

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Перевод: Екатерина Лиманская