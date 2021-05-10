Корабль принимал участие в совместных с Украиной учениях в Черном море.

Утром 10 мая в Одессу зашел американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton.

Читайте такжеВ Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas HudnerОб этом пишет «Думская».

Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала в 08:30. Это первый заход корабля американской береговой охраны начиная с 2008 года, когда в украинский порт заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Отмечается, что Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом «Явуз». С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми.

Учения в Черном море: подробности

Как сообщает ГПСУ, 8 мая к Hamilton присоединился украинский флагман морской охраны «Григорий Куропятников». В течение двух дней они отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ.

Маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время шторма.

Корабли оккупантов пытались препятствовать учениям.

9 мая к Hamilton и «Куропятникову» присоединился украинский патрульный катер «Старобельск» для проведения упражнений типа Passex.

Американский фрегат Hamilton

USCGC Hamilton – четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение – 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

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Автор: Катерина Шварц