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Американский флот испытал боевой лазер для борьбы с дронами (видео)

13:50, 24 мая 2020
Оружие
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ВМС США испытывают лазерное оружие / Скриншот

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Как сообщается на сайте командования Тихоокеанского флота ВМС США, испытания оружия состоялись 16 мая. Демонстрационная система LWSD MK 2 MOD представляет собой мощный твердотельный лазер морского базирования. Оружие было разработано компанией Northrup Grumman.

Флот опубликовал видео с испытаний. С помощью цветовых фильтров на кадрах можно увидеть лазерный луч, поражающий цель, и летящий беспилотник, который загорается от попадания.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Китая хотят в ближайшие годы создать боевое лазерное оружие, пригодное к установке на летательных аппаратах.

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