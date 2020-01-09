Китай хочет разработать авиационный боевой лазер

НОАК ищет подрядчиков для разработки систем воздушного наступательного лазерного оружия.

Вооруженные силы Китая хотят в ближайшие годы создать боевое лазерное оружие, пригодное к установке на летательных аппаратах.

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Как сообщает SpaceDaily, НОАК ищет подрядчиков для разработки систем воздушного наступательного лазерного оружия. Детали замыслов остаются неясными, но по имеющимся данным, в Китае открыты тендеры на разработку лазерного боевого модуля, а также на разработку ПО для управления лазерной боевой платформой.

Предполагается, что речь идет именно о полноценном оружии, а не о лазерных средствах прицеливания, которые широко применяются по всему миру.

В июле 2018 года Китай заявил о создании лазерного оружия и готовности к массовому производству.

В КНР представили штурмовую лазерную винтовку, которая сжигает цель на расстоянии 800 м. Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и может быть вмонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.