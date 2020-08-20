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Трамп заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке истребителей F-35

10:58, 20 августа 2020
Оружие
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ОАЭ хотят купить американские F-35 / REUTERS

Власти ОАЭ проявили интерес к покупке большого количества американских истребителей пятого поколения F-35.

Читайте такжеАмериканские истребители F-15E после успешных испытаний получили возможность нести новые ядерные бомбы (видео)Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает kommersant.

«У них определенно есть деньги, чтобы за это заплатить <…> И они хотели бы купить довольно большое количество F-35, это лучший истребитель в мире, как вы знаете. Посмотрим, что из этого получится», - сказал журналистам глава Белого дома.

Трамп добавил, что сейчас Белый дом изучает возможность такой продажи.

«Этот вопрос изучается, но они совершили большой прорыв в вопросе мира на Ближнем Востоке», - уточнил он.

Продажа американских истребителей: что известно

  • 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о полной нормализации отношений. По условиям сделки стороны будут искать решение палестинского конфликта, а Израиль пока не будет объявлять суверенитет над всем Западным берегом реки Иордан.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против продажи F-35 и другого современного оружия всему Ближнему Востоку, в том числе странам, подписавшим с Израилем соглашение о нормализации отношений
  • Неделю назад Израиль, подписавший соглашение о нормализации отношений с ОАЭ, выступил против возможной продажи американских самолетов Абу-Даби.

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Автор: УНИАН

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