В Украине военного робота переоборудовали в копа для патрулирования улиц на время карантина (фото)

Робот может дистанционно патрулировать улицы в период пандемии и не только, для избежания прямого общения между полицейским и гражданином.

Запорожские разработчики переоборудовали роботизированную платформу «Скорпион», предназначенную для разведки на фронте, в робота-копа.

Об этом сообщает Defense Express.

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Отмечается, что робот может дистанционно патрулировать улицы в период пандемии и не только, для избежания прямого общения между полицейским и гражданином.

Управление может осуществляться как непосредственно человеком, стоящим на платформе, так и дистанционно – с помощью мобильного приложения.

На больших расстояниях команды отдаются с помощью сети 3G/LTE с компьютера диспетчера (включая голосовые команды). Кроме того, предусмотрен автономное движение робота по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствиями в автоматическом режиме.

Робот оснащен, в частности, баллоном со слезоточивым газом с дистанционным управлением, стробоскопом-мигалкой, громкой связью и микрофоном и др.

Как сообщал УНИАН, польская компания WB Electronics представила свой мини-беспилотный летательный аппарат FlyEye 3.0 для помощи польскому правительству по отслеживанию граждан, находящихся в самоизоляции.