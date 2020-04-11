Украина спустила на воду восстановленный катер "Никополь", который в 2018 году захватили россияне (фото)
Николаевский судостроительный завод отремонтировал и восстановил боеспособность бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Вышгород».
Об этом сообщает Defense Express.
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В то же время на катере «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца.
Тогда как ремонт на «Вышгороде» закончили раньше запланированного срока.
На обоих катерах отремонтировали наружную обшивку подводной части, винторулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру и др.
Катер «Никополь» россияне захватили в районе Керченского пролива вместе с экипажем в ноябре 2018 года. Через год Россия вернула Украине «Никополь» вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром.