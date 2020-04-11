Украина спустила на воду восстановленный катер "Никополь", который в 2018 году захватили россияне (фото)

Катер «Никополь» россияне захватили в районе Керченского пролива вместе с экипажем в ноябре 2018 года.

Николаевский судостроительный завод отремонтировал и восстановил боеспособность бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Вышгород».

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте такжеМинистр обороны отменил указ о реформе армии

В то же время на катере «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца.

Тогда как ремонт на «Вышгороде» закончили раньше запланированного срока.

На обоих катерах отремонтировали наружную обшивку подводной части, винторулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру и др.

Катер «Никополь» россияне захватили в районе Керченского пролива вместе с экипажем в ноябре 2018 года. Через год Россия вернула Украине «Никополь» вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром.