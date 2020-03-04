Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-72 (фоторепортаж)

В ближайшее время указанные танки пополнят боевой и численный состав ВСУ.

Сегодня Киевский бронетанковый завод (КБТО) передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из шести танков Т-72, на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик.

Как говорится в сообщении в Facebook Генштаба ВСУ, таким образом КБТО завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны Украины.

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По словам представителя командования сил логистики ВСУ подполковника Олега Гринчака, выполнение государственного контракта позволило провести очередной этап доукомплектования ВСУ и в ближайшее время указанные танки пополнят боевой и численный состав ВСУ.

"Эти танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта современной войны на востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", - отметил и.о. директора КБТО Владимир Синявский.

Отмечается, что улучшение характеристик дало возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управление машиной.

В частности, специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики.

Одной из главных особенностей переданных ВСУ Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат".

Кроме того, обновленный танк Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. На танках также установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, которые позволяют поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

В Генштабе добавили, что в ближайшее время запланированы испытания танка Т-72АМТ, над модернизацией которого продолжает работать госконцерн "Укроборонпром".