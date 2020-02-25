The Guardian: Армия США имитировала «ограниченную» ядерную войну против России во время учений

Американские военные, похоже, верят, что можно участвовать в ядерном конфликте с Москвой и при этом не уничтожить весь мир.

На прошлой неделе США провели военные учения, в ходе которых была проведена симуляция "ограниченного обмена ядерными ударами" с Россией. Эту информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Как отмечает The Guardian, эти американские учения необычные. Потому что обычно Департамент обороны США не сообщает журналистам детали маневров. Кроме того, новые учения стали воплощением неоднозначного утверждения о том, что возможно участвовать и победить в битве с применением ядерного оружия и при этом избежать обмена ядерными ударами, которые приведут к концу света.

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Издание пишет, что все произошло спустя считанные недели после того, как США развернули новые ракеты с ядерными боеголовками малой мощности на субмаринах. Их осмотрел президент Дональд Трамп. Новое американское оружие нацелено на противостояние против тактического арсенала России и сдерживание Москвы от его применения.

Согласно с транскрипцией брифинга чиновников Пентагона, министр обороны Марк Эспер принял участие в "мини-учениях" в Стратегическом командовании США в штате Небраска. Эспер играл сам себя в симуляции кризиса, в ходе которой Россия атаковала цели в Европе и США.

«Сценарий включал чрезвычайную ситуацию в Европе, когда приходится вести войну против России, а при этом российская сторона решила применить ядерное оружие малой мощности на территории НАТО», - сказал высокопоставленный чиновник США.

«Нужно пройти через разговор с министром обороны, а затем с президентом, и наконец принять решение, как ответить», - добавил он.

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Собеседник The Guardian, также добавил, что в ходе учений «мы имитировали ответ с применением ядерного оружия». Но при этом он заметил, что ответ был «ограниченным». Это может означать применение небольшого количества единиц ядерного оружия, или старых боеголовок малой мощности, или же новых ракет W76-2, запущенных с субмарин, которые тоже несут боеголовки малой мощности. О развертывании нового американского оружия стало известно лишь в январе. Описывая учения на прошлой неделе, чиновники Пентагона оправдали этот шаг.

«Это очень здравомыслящий ответ на российскую ядерную доктрину и ядерные возможности, которые говорят нам, что ограниченное применение ядерного оружия возможно», - сказал собеседник издания.