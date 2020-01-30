Американские субмарины вооружили ракетами с ядерными боеголовками малой мощности

Мощность новых W76-2 составляет примерно пять килотонн.

ВМС США вооружились новыми ядерными боеголовками W76-2 для баллистических ракет подводных лодок Trident. Боеголовки отличаются пониженной мощностью заряда.

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Как сообщает «Федерация американских ученых», первой субмариной, которая получила новые боеголовки, стала ядерная подлодка «Теннеси» (USS Tennessee).

Отмечается, что информацию о W76-2 впервые раскрыли в феврале 2018 года. Боеголовка призвана заполнить пробел в области тактического ядерного оружия для «возможностей регионального сдерживания», с очевидной отсылкой к России. Так, в Вашингтоне опасались, что у США нет «быстрых» и реально применимых ядерных возможностей, которые позволили бы эффективно и ограниченно ответить на использование Москвой собственного тактического ядерного арсенала (а значит – предотвратить такое использование).

Ученые полагают, что одна или две из 20 баллистических ракет «Теннеси» могли быть оснащены новыми боеголовками. Мощность новых W76-2 составляет примерно пять килотонн, в то время как оставшиеся 18 ракет подлодки будут оснащены либо боеголовками W76-1 на 90 килотонн, либо мощными боевыми блоками W88 на 455 килотонн.

Ранее сообщалось, что США проведут испытания нового перспективного гиперзвукового оружия.