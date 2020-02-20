Newsweek: У войск США в Сирии могли украсть оружие на сотни миллионов долларов

Американские военные не вели учет всех поставок, которые были нужны для борьбы с «Исламским государством».

Новый отчет Пентагона разоблачает, что силы США не смогли должным образом вести учет и хранить оружие на сотни миллионов долларов, отправленнjt союзникам в качестве поддержки в битве против «Исламского государства» в Сирии.

Отчет генерального инспектора Департамента обороны говорит, что чиновники «Объединенной оперативной группы – Операции «Непоколебимая решимость»» (SOJTF-OIR), а также командование Первого театра поддержки (TSC) не правильно вели учет вооружений на 715 миллионов долларов, предназначенных для войск, которые принимали участие в боях против ИГИЛ, - пишет Newsweek.

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Это могло привести к большому ущербу и повторным закупкам оружия, что раздуло бюджет антитеррористической операции. В Пентагоне отметили, что тысячи образцов американского вооружения «были уязвимы к потери или краже». Собственно, чиновники не могли сказать наверняка, что было потеряно, а что украдено.

Издание поясняет, что SOJTF-OIR ведет надзор за ежедневными операциями в Ираке и Сирии против террористов ИГИЛ, решая, какое вооружение и оборудование требуется местным союзникам. В частности, речь идет о курдских отрядах «Сирийских оборонительных сил» (SDF), которые выполнили основную работу. TSC отвечал за хранение оружия на складах в Кувейте и транспортировку ее на другие склады вблизи сирийской границы.

Отчет Пентагона свидетельствует о том, что чиновники SOJTF-OIR не разделяли полученное оборудование между складами, что привело к чрезмерной перегрузке мест хранения в Кувейте. Поэтому оружие держали просто на улице, из-за чего оно ржавело и выходило из строя. 41 тысяча единиц включительно с гранатометами и пулеметами долгое время просто лежали в контейнерах для транспортировки за пределами склада.

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Из-за отсутствия инвентаризации происходило дублирование заказов, из-за чего средства на финансирование сирийской операции растрачивались, а склады в Кувейте еще больше переполнялись. Военное оборудование на 715 миллионов долларов, о котором говорится в отчете Пентагона, было частью поставко на 930 миллионов, о которых Департамент обороны США подал запрос в 2017-2018 годах. В 2020 году Пентагон попросил 173 миллиона долларов на закупку оружия для сирийских союзников.