США готовятся испытать гиперзвуковое оружие уже в этом году

Пентагон активно готовит базу для испытаний гиперзвукового оружия в ответ на возможную угрозу со стороны Китая и России.

Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Пентагон активно готовит базу для испытаний гиперзвукового оружия.

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Об этом он сообщил в письменных показаниях перед комитетом Сената США по делам вооруженных сил, передает НВ.

По словам адмирала, 2020 год станет поворотным в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в США.

Ричард отметил, что гиперзвуковое оружие обеспечит «эффективный потенциал сдерживания» и повысит боеспособность страны. Это необходимо для ответа на существующие и будущие угрозы.

Он подчеркнул, что Россия и Китай усиливают свои ядерные возможности, чтобы «напрямую бросить вызов» США. В частности, отмечается, что «агрессивная и мощная» кампания России по оснащению стратегической ядерной триады близка к завершению.