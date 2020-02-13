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Гиперзвуковое оружие сделало бессмысленным сдерживание России - Путин

16:40, 13 февраля 2020
Оружие
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Владимир Путин / фото REUTERS

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.

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"Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные траты, которые они произвели", - сказал Путин.

Напомним, в декабре 2019 года Путин заявлял, что только у России есть гиперзвуковое оружие. Он также подчеркнул, что Москва впервые в истории опережает других по уровню развития передовых вооружений.

"Советский Союз всегда догонял США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам. На сегодня у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - заявил Путин.

В январе 2020 года стало известно, что Пентагон разрабатывает средство перехвата гиперзвукового оружия.

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