Россия приостановила следствие по делу освобожденных из плена украинских моряков – Полозов

По словам адвоката, основания и мотивы решения станут известны после получения защитой копии постановления по делу.

Россия приостановила предварительное следствие по делу украинских военных моряков, освобожденных из плена в сентябре 2019 года.

Об этом координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил в Facebook.

Читайте такжеОпрос: украинцы назвали Зеленского политиком года, а главным событием – освобождение из РФ моряков и политзаключенных

«Сегодня следователь Следственного управления ФСБ объявил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу украинских военных моряков», - написал он.

Адвокат добавил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченные буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские судна, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».