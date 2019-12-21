Трамп объявил о создании Космических войск США

Президент также заявил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Президент США Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на BBC.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется «Космические силы», — сказал Трамп.

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Президент также заявил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят $40 миллионов. Сначала Космические силы будут состоять из 200 человек.

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Общий бюджет оборонного ведомства США на 2020 год составила $738 млрд. При этом $734 млн пойдет на сдерживание российской агрессии, часть суммы будет выделена на блокировании строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст заявил, что у США есть возможности создать технологию, с помощью которой можно доставить человека в любую точку Земли менее чем за час.