США потратят $4 миллиарда на создание беспилотного флота

США также разрабатывают ракетный фрегат для управления флотилией беспилотных кораблей и подлодок.

Вашингтон намерен закупить до 2024 года десять беспилотных надводных кораблей и девять крупных роботизированных подводных лодок за $4 млрд, чтобы не отставать от модернизации армий Китая и России.

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Об этом сообщило американское издание National Interest. Контр-адмирал Рэнди Крайтс уточнил, что роботизированные корабли нужны для обнаружения угроз и атак. Среди преимуществ Крайтс выделил их небольшой размер, автономность и цену. При этом допускается, что расходы на такой флот могут увеличиться. Корабли-дроны будут меньше, чем обычные корабли, и более доступны. В настоящее время Военно-морской флот (ВМФ) США все еще разрабатывает свои требования к этим судам.

США также разрабатывают ракетный фрегат для управления флотилией беспилотных кораблей и подлодок.

В материале издания отмечается, что высокопоставленные руководители ВМФ США все больше обеспокоены тем, что большие военные корабли, некоторые из которых состоят из сотен моряков, слишком уязвимы для российских и китайских ракет.

В этом году армия США запросила $182 млрд из бюджета, из них $22 млрд - для закупки систем вооружения.