В Египте разбился еще один истребитель Миг-29 российского производства

Авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета.

В четверг, 5 декабря, в Египте разбился истребитель Миг-29 российского производства.

Читайте такжеСамолет министра обороны РФ не смог сесть из-за непогоды, пилот Путина посадил борт "на ощупь"Авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета, сообщает российское издание Ведомости.

Известно, что пилот самолета успел катапультироваться, а вот информации относительно его состояния пока нет.

Это уже второй российский Миг-29, разбившийся в Египте, из 46 истребителей, поставленных в РФ в рамках коммерческого контракта от 2016 года на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, первый такой случай произошел в ноябре 2018 года.