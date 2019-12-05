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В Египте разбился еще один истребитель Миг-29 российского производства

17:48, 05 декабря 2019
Оружие
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Первый истребитель разбился в 2018 году / 112.ua

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Известно, что пилот самолета успел катапультироваться, а вот информации относительно его состояния пока нет.

Это уже второй российский Миг-29, разбившийся в Египте, из 46 истребителей, поставленных в РФ в рамках коммерческого контракта от 2016 года на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, первый такой случай произошел в ноябре 2018 года.

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Теги: #Россия#Египет#МиГ-29