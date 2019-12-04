Под давлением США Сербия отказалась от закупки оружия у России

Власти Сербии решили не покупать российские С-400 вскоре после визита в страну заместителя помощника госсекретаря США Томаса Заржецкого.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна прекратит покупать оружие у России, но продолжит развивать собственные вооруженные силы.

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Такое заявление прозвучало на фоне критики со стороны стран Запада, и в частности США, военных сделок с Россией, сообщает 112.ua со ссылкой на Balkan Insight.

"Мы приняли решение сегодня, я говорил с министром обороны Сербии Александаром Вулиным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Миланом Мойсиловичем, и мы продолжим проведение дополнительных военных реформ и ускорим нашу армию (с точки зрения реакции на угрозу - ред.). …мы даже перестанем покупать оружие, но мы разработаем полную систему обороны разумным путем и будем сильнее, чем сегодня", - сказал Вучич.

Его заявление прозвучало вскоре после визита в Сербию заместителя помощника госсекретаря США по борьбе с распространением оружия, санкциям и региональным вопросам Томаса Заржецкого.

Хотя Заржецкий, отвечающий за санкции США против участников сделок с российским оборонным и разведывательным секторами, не сделал никаких заявлений, но СМИ сообщили, что он был сосредоточен на военном сотрудничестве между Сербией и Россией.

Тем временем посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский заявил, что Белград хотел купить российскую ракетную систему С-400, но это было слишком дорого для Сербии. Однако, по словам Лазанского, Белград уже заплатил Москве за ракетный комплекс "Панцирь", который, как ожидалось, должен был быть поставлен из России к концу этого года или в первые месяцы 2020 года.

Спецпредставитель США на Западных Балканах Мэтью Палмер выразил обеспокоенность по поводу размещения российской военной техники и ракетных систем на территории Сербии и предупредил о вероятности специальных санкций за закупку российской военной техники.