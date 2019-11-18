Rzeczpospolita: Россия начала производство С-400 для Индии

Контракт на поставки российских ракет должен быть выполнен до 2025 года.

Россия начала производство систем С-400 для Вооруженных сил Индии. Нью-Дели уже перечислил часть денег за оружие. В целом, согласно контракту, индийская сторона должна заплатить 5,43 миллиарда долларов за российские ракеты.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на генерального директора компании «Ростех» Сергея Чемезова.

«Мы начали производство, работа продолжается. И все происходит по графику. Контракт будет выполнен до 2025 года», - сказал он.

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Индия объявила о планах закупить С-400 в 2015 году. Но соответствующий контракт был подписан с Россией во время визита Владимира Путина в страну в 2018-ом. Генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев похвастался, что на протяжении ближайших пол года Москва собирается подписать с индийской стороной соглашение о продаже многоцелевых вертолетов Ка-226Т.

Они будут произведены на территории Индии. Всего ожидается, что Нью-Дели закупит 60 машин для своих Вооруженных сил, а затем еще 140 будут изготовлены на индийской территории. В Индии также должно быть налажено производство необходимых для Ка-226Т подсистем.