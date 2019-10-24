На "учения": Россия перебросила в Сербию ракетные комплексы С-400

Российские С-400 и "Панцирь-С" впервые переброшены за рубеж.

Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", для участия в совместных военных учениях.

Читайте такжеСША разрешит Турции возвратиться в программу F-35, если та откажется от российских С-400

Об этом сообщается на сайте российского Министерства обороны.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019», - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что зенитный ракетный дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

Отмечается, что в рамках военных учений комплексы будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств противовоздушной обороны.

В ходе учений подразделения РФ и Сербии выполнят задачи по обнаружению, сопровождении, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Как сообщал УНИН, вашингтон назвал условие, при котором Анкара сможет избежать санкций, которые грозят ей за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.