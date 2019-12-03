США скоро могут получить настоящее гиперзвуковое оружие

Компания Lockheed Martin получила миллиардный контракт, предполагающий разработку гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon воздушного базирования. Достижение начальной оперативной готовности запланировано к 2022 году.

Компании Lockheed Martin выдали контракт на сумму 989 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия Air-Launched Rapid Response Weapon, или ARRW, для Военно-воздушных сил США.

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Сделка включает в себя критический анализ проекта ARRW, поддержку испытаний и подготовку комплекса к производству, передает Naked Science.

Предполагается, что комплекс будет развивать скорость на уровне или выше 5 Махов, что поможет эффективно преодолеть противовоздушную оборону противника. Согласно планам, США хотят получить новое гиперзвуковое оружие уже в 2021 году, достижение начальной оперативной боеготовности запланировано к 2022 финансовому году.

Напомним, ВВС США провели первые летные испытания гиперзвукового оружия ARRW на самолете B-52 Stratofortress в июне. Тогда специалисты впервые увидели внешний вид перспективного комплекса.