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США скоро могут получить настоящее гиперзвуковое оружие

14:13, 03 декабря 2019
Оружие
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B-52 Stratofortress / USAAF

Компании Lockheed Martin выдали контракт на сумму 989 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия Air-Launched Rapid Response Weapon, или ARRW, для Военно-воздушных сил США.

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Сделка включает в себя критический анализ проекта ARRW, поддержку испытаний и подготовку комплекса к производству, передает Naked Science.

Предполагается, что комплекс будет развивать скорость на уровне или выше 5 Махов, что поможет эффективно преодолеть противовоздушную оборону противника. Согласно планам, США хотят получить новое гиперзвуковое оружие уже в 2021 году, достижение начальной оперативной боеготовности запланировано к 2022 финансовому году.

Напомним, ВВС США провели первые летные испытания гиперзвукового оружия ARRW на самолете B-52 Stratofortress в июне. Тогда специалисты впервые увидели внешний вид перспективного комплекса.

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Теги: #США#оружие