В США провели успешные испытания гиперзвуковых боевых блоков

Новый комплекс вооружения строится вокруг стратегического бомбардировщика B-52 и системы воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), также имеющей обозначение AGM-183A.

ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Как говорится в заявлении пресс-службы ВВС США, испытания прошли успешно, передает Naked Science.

"Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A - своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", - сказано в заявлении.

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Как сообщается, в рамках испытаний задействовали прототип ARRW, на котором не было боевой части. Важно отметить, что ВВС не проводили непосредственно самих запусков ракеты, что, впрочем, не делает первые летные испытания менее значимыми. «Были собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете», — отмечают в своем заявлении ВВС.

Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер, разработку ARRW ведут в сжатые сроки: Военно-воздушные силы США рассчитывают на то, что ARRW удастся довести до боеспособного состояния в первой половине 2020-х.

Как сообщал УНИАН, военные чиновники США заявили, что в течение ближайших четырех лет американские солдаты смогут использовать боевые лазеры и гиперзвуковые ракеты на транспортных средствах, чтобы подготовиться к бою против таких соперников, как Россия или Китай, которые могут использовать собственное гиперзвуковое оружие.