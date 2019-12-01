Момент попадания ЗРК "Оса" в американский вертолет Apache попал на видео

На кадрах видно, как снаряд попадает в воздушный транспорт, после чего он резко падает вниз.

В интернете появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.

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Соответствующий ролик был опубликован одним из пользователей Twitter.

На кадрах видно, как снаряд попадает в воздушный транспорт, после чего он резко падает вниз.

По данным «Газеты.ру», «Оса» могла принадлежать йеменским хуситам, а вертолет находился на вооружении армии Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока не дала официальных подтверждений по поводу случившегося.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) November 29, 2019

Как сообщал УНИАН, армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.