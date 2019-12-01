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Момент попадания ЗРК "Оса" в американский вертолет Apache попал на видео

06:21, 01 декабря 2019
Оружие
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Зенитный ракетный комплекс "Оса" / Фото: commons.wikimedia.org

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Соответствующий ролик был опубликован одним из пользователей Twitter.

На кадрах видно, как снаряд попадает в воздушный транспорт, после чего он резко падает вниз.

По данным «Газеты.ру», «Оса» могла принадлежать йеменским хуситам, а вертолет находился на вооружении армии Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока не дала официальных подтверждений по поводу случившегося.

Как сообщал УНИАН, армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.

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Теги: #вертолет