Момент попадания ЗРК "Оса" в американский вертолет Apache попал на видео
В интернете появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Соответствующий ролик был опубликован одним из пользователей Twitter.
На кадрах видно, как снаряд попадает в воздушный транспорт, после чего он резко падает вниз.
По данным «Газеты.ру», «Оса» могла принадлежать йеменским хуситам, а вертолет находился на вооружении армии Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока не дала официальных подтверждений по поводу случившегося.
Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA— Last Defender (@LastDef) November 29, 2019
Как сообщал УНИАН, армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.