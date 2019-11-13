США протестировали новый радар для вертолета AH-64E Apache
Армия США успешно завершила очередное тестирование и оценку (Follow-On Test and Evaluation II) модернизированной радиолокационной станции AN/APG-78 Longbow для вертолета AH-64E.
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Об этом сообщает Naked Science.
Согласно заявлению компании Northrop Grumman, бортовая электроника, созданная совместным предприятием Lockheed Martin и Northrop Grumman под названием Longbow LLC, продемонстрировала несколько новых режимов и улучшенные возможности по обнаружению наземных, воздушных и морских целей. В ходе работы испытали шестую версию программного обеспечения радара.
AH-64E - самая новая версия знаменитого американского ударного вертолета Apache. Кроме передовой электроники, машина получила новые двигатели и новые лопасти винтов.
Как сообщал УНИАН, ранее американские военные провели эксплуатационные испытания ударного вертолета Boeing AH-64E в конфигурации Lot/Version 6.