В Турции заявили о готовности развернуть российские С-400

Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары развернуть ЗРК С-400

Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу. По словам Чавушоглу, Анкара не брала на себя обязательств по отказу от развертывания комплексов российского производства.

«Наша позиция по данному вопросу - четкая. Мы готовы к диалогу, но не приемлем давления», - подчеркнул министр, призвав уважать суверенитет Турции.

При этом он не исключил приобретения у США комплексов Patriot. Глава МИД Турции сообщил, что США не гарантируют организацию совместного производства и передачи технологий Patriot.

«Поначалу американская сторона демонстрировала позитивный подход по этому вопросу, однако гарантий все же нет. Если американская сторона сможет добиться одобрения сделки в Конгрессе и гарантировать поставки ЗРК на условиях, приемлемых для Турции, то Анкара готова рассмотреть этот вопрос», - сказал Чавушоглу.