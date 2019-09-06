США перебросили стратегический бомбардировщик в Великобританию
14:40, 06 сентября 2019Оружие
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Стратегический бомбардировщик примет участие в маневрах Ample Strike 19 в Чехии, Cobra Warrior в Великобритании и авиашоу «Дни НАТО».
Стратегический бомбардировщик B-52 / REUTERS
Американские военные перебросили стратегический бомбардировщик Boeing B-52 в Великобританию для участия в военных учениях.
Об этом сообщается на сайте командования вооруженных сил США в Европе и Африке.
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Как отмечается, самолет из состава 307-го бомбардировочного крыла Военно-воздушных сил Соединенных Штатов покинул военную базу Барксдейл в штате Луизиана. Стратегический бомбардировщик примет участие в маневрах Ample Strike 19 в Чехии, Cobra Warrior в Великобритании и авиашоу «Дни НАТО».
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